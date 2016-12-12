Yangın, Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesine bağlı Şehit Evliya Mahallesi'nde yer alan tarihi Acemli Camii yanındaki yurt binasında çıktı. Camiye bitişik yurt binasında çıkan yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, 1 saat süren çalışma sonucunda yangını kontrol altına aldı.
22 kişinin kaldığı yurt binasında, öğrencilerin yangın anında derste olması olası can kaybının önüne geçti. Yurt binasında büyük çapta maddi hasar oluşurken, yangının çıkış sebebi halen araştırılıyor.
Muhammet Özer