Hafıza ve baş dönmesinde Ginkgo biloba etkisi

Aksu Vital Ar-Ge merkezinden Eczacı Gülay Fidaner, serebral dolaşım bozukluklarında, yaşlı hastaların konsantrasyon ve hafıza sorunları, enerji eksikliği, yorgunluk durumlarında, anksiyetede, depresif şikayetlerde, baş dönmesi, kulak çınlaması ve baş ağrısında etkili olduğu bildirilen uzak doğu bitkisi Ginkgo bilobayla (mabet ağacı) ile ilgili açıklama yaptı.

Ginkgo bilobanın hafif bellek bozukluğu ve serebral yetmezliğe kadar değişen koşullarda yaşa bağlı bilişsel gerilemenin semptomlarını iyileştirmek için yaygın şekilde kullanıldığını belirten Fidaner, "Ginkgo biloba ekstresi Alzheimer hastalığı dahil demansta (bunama), klasik antidemans ilaçlara karşı bitkisel bir alternatif olarak modern fitoterapide kullanılır. Ayrıca, son zamanlarda hücre deneyleri çalışmaları, Ginkgo bilobanın farklı bileşenlerinin, iskemik olaylardan (dokuları besleyen damarların tıkanması) kaynaklanan sinirlerin harabiyetine karşı koruyabileceği düşünülmektedir" dedi.

“Ginkgo biloba ekstresi 55-65 yaş arası 64 sağlıklı gönüllüye 4 hafta boyunca verildiğinde ve zihinsel fonksiyonları üzerine etkisi incelendiğinde plasebo grubuna göre ekstreyi alan hastaların zihinsel fonksiyonlarında olumlu ve anlamlı sonuç değerlendirilmesi yapılmıştır. Herhangi bir yan etki görülmemiştir” diyen Eczacı Gülay Fidaner beyni besleyen damarlardaki kan akım hızıyla ilgili yapılan bir diğer çalışmayı şu şekilde anlattı:

"Vertebrobaziler sistem yetmezliği olan 15 hastaya Ginkgo biloba ekstresi verilmiştir. Tedavi sonrası incelemede öncesine göre damarlardaki kan akım hızlarında anlamlı artış görülmüştür. Vertebrabazilar yetmezlik (VBY); beyni besleyen damarlarda ya da dallarında çoğunlukla embolik olaylara, daha az sıklıkla da çeşitli nedenlerden dolayı kan akım debisinde azalma sonucunda ortaya çıkan hemodinamik değişikliklere bağlı olarak gelişen bir hastalıktır".

Vertebrobaziler yetmezlikte; vertigo (baş dönmesi), diplopi (çift görme) veya bulanık görme dahil görme değişiklikleri, aniden düşmeler, bozulmuş konuşma, uyku hali, baş ağrısı, işitme kaybı, bulantı ve kusma gibi belirtiler görülebileceğini kaydeden Fidaner, "50 yaşın üstündeki 214 Alzheimer, 181 bunama hastasına 22 hafta boyunca Ginkgo biloba ekstresi verilmiştir. Bitkisel ekstraktı kullanan gruptaki hastaların plasebo grubuna göre yapılan testlerde daha başarılı olduğu bulunmuştur ve tedavi öncesine göre ekstreyi alanlarda anlamlı farklar görülmüştür" şeklinde konuştu.

Eczacı Gülay Fidaner, EMEA’nın (Avrupa İlaç Ajansı) standart Ginkgo biloba ekstresinin 240 mg/gün dozunda alındığı zaman kognitif fonksiyonlarda (algı, hatırlama, hayal, düşünme, muhakeme, yargılama) ve genel psikolojik hastalıkların semptomların tedavisinde faydalı olduğunu bildirdiğini sözlerine ekledi.

