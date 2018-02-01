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Hafriyat döken kamyon devrildi, sürücü altında kaldı

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde yumuşak zeminde döküm yapmak isterken devrilen kamyonun içinde sıkışarak yaralanan sürücü 45 dakika süren mücadele sonucunda itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Hafriyat döken kamyon devrildi, sürücü altında kaldı

01 Şubat 2018 18:40

Olay, Başiskele Paşadağ mevkiinde bulunan hafriyat döküm alanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Yusuf Aydın idaresindeki 41 EM 175 plakalı kamyon, dorsede yüklü hafriyatı boşaltmak için döküm sahasına girdi. Geri geri döküm sahasında ilerleyen kamyon, döküm için damperini kaldırdığı esnada yumuşak zeminin kayması sonucu yan yattı. Yan yatan kamyonun kabininde sıkışan sürücü Yusuf Aydın ise yaralandı. Olayı gören diğer kamyon sürücüleri, önce döküm sahasındaki iş makinalarının kepçelerini kamyona yaslayarak daha fazla kaymasını engelledi. Daha sonra ise 112 Acil Yardım ekiplerinde yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sürücüyü sıkıştığı yerden çıkarmak için çalışma başlattı. Yaklaşık 45 dakika süren çabanın ardından sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü, ambulansla Umuttepe Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı. 

Cihan Atik

Etiketler: hafriyat, Kocaeli

 

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