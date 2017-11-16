Hafriyat kamyonları çarpıştı : 1 ölü

Kaza Gönen-Biga yolunun 17. kilometresinde meydana geldi. Aynı şirkete ait hafriyat kamyonlarından L.A. yönetimindeki 16 SEA 87 plakalı kamyon, aynı yönde ilerleyen İ.A. idaresindeki 16 SGF 74 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada L.A. olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer araç sürücüsü İ.A. ise hafif yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
87 plakalı araç içerisinde sıkışan L.A'nın cansız bedeni Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Amirliği ekiplerinin uzun çabaları neticesinde çıkartılabildi.
Hüseyin Efe G.