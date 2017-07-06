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Hafriyat kamyonları denetimi havadan görüntülendi

Jandarma ekipleri İstanbul’da Şile yolu üzerinde hafriyat kamyonlarına yönelik uygulama yaptı. Ekiplerin drone kullanarak yaptığı uygulama, havadan görüntülendi.

Hafriyat kamyonları denetimi havadan görüntülendi

06 Temmuz 2017 12:05
Hafriyat kamyonları denetimi havadan görüntülendi - Tıkla İzle

Jandarma ekipleri Şile yolu Gözlemeciler Mevkisinde hafriyat kamyonlarına yönelik uygulama yaptı. Uygulamalar sırasında jandarma havadan drone kullanırken yerden de motorize ekiplerden destek aldı. Drone yardımıyla sürücüler havadan izlenerek kural ihlali yapanlar tespit edildi. Şerit ihlali ve aşırı sürat başta olmak üzere kurallara uymayan sürücüler uygulama noktasına çekildi. Burada kontrolden geçirilen sürücülerin mesleki yeterliliği olup olmadığı incelendi. Kurallara uymayan ve mesleki yeterlilik belgeleri olamayan sürücülere cezai işlem uygulandı.

Öte yandan, ekiplerin uygulama yaptığı anlar ise havadan görüntülendi. Görüntülerde hafriyat kamyonlarının durdurulması ve kontrolden geçirilmesi yer aldı.

Mustafa Esen - Ahmet Faruk Sarıkoç


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