Diğer
Kategoriler

Hafriyat kamyonlarının yaşattığı tehlike havadan görüntülendi

İstanbul’da hafriyat dökmek için birbiriyle yarışan kamyon sürücülerinin trafikte yaşattığı tehlikeli anlar havadan çekilen görüntülerle gözler önüne serildi.

Hafriyat kamyonlarının yaşattığı tehlike havadan görüntülendi
Hafriyat kamyonlarının yaşattığı tehlikeli anlar havadan görüntülendi - Foto Galeri

22 Şubat 2018 10:15
Hafriyat kamyonlarının yaşattığı tehlike havadan görüntülendi - Tıkla İzle

Hafriyat döküm sahasına gitmek isteyen hafriyat kamyon şoförleri trafikte adeta terör estiriyor. Sol şeridi kapatan kamyon şoförleri yüzünden sürücüler zor anlar yaşıyor. Hafriyat döküm alanına gitmek için kamyon şoförlerinin Kemerburgaz yolunda trafikte yarışmaları havadan görüntülendi. Çekilen görüntülerde kamyon şoförlerinin sol ve orta şeridi kullanmalarının yasak olduğunu gösteren tabelalara aldırış etmeden şeritleri kullanması görülüyor. Kamyon şoförlerinin vatandaşların kullandıkları araçları hızla geçiyor, önlerine gelen araçları da sıkıştırıyor. Birbirleriyle yarışan kamyon şoförleri çoğu zaman tüm şeritleri kapatarak diğer araçların geçişine izin vermiyor. Keskin virajlara bile hızla girdikleri yetmeyen kamyon sürücüleri bu sıra da birbirlerini geçmekten vazgeçmiyor.

Ahmet Faruk Sarıkoç
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 11°C

  • Ankara

    Ankara 12°C

  • İzmir

    İzmir 16°C

  • Bursa

    Bursa 15°C

  • Trabzon

    Trabzon 12°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç