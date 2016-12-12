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Hafriyat kamyonu babaanne ve torunlarını ezdi

Sarıyer'de hafriyat kamyonu yolun karşısına geçmeye çalışan babaanne ve iki torununu ezdi. 5 yaşındaki Yaren Aluç'un hayatını kaybettiği kaza güvenlik kameralarına yansıdı.

Hafriyat kamyonu babaanne ve torunlarını ezdi

12 Aralık 2016 18:32
Hafriyat kamyonu babaanne ve torunlarını ezdi - Tıkla İzle

Edinilen bilgilere göre, olay, Sarıyer Ferahevler Mahallesi Menekşe Sokak üzerinde saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Babaanne Nezaket Aluç, torunları Yaren ve Yusuf ile yolun karşısına geçmeye çalışırken, Erdal Yavuz yönetimindeki 34 UP 9788 plakalı hafriyat kamyonunun altında kaldı. Kaza ardından hastaneye kaldırılan 5 yaşındaki Yaren Aluç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Babaanne Nezaket Aluç ise ameliyata alındı. Şoför Erdal Yavuz ise polise giderek teslim oldu.

Kahreden kaza, güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı. Görüntülerde babaanne ve iki torunu elele tutuşmuş şekilde yolun karşısına geçerken hafriyat kamyonunun altında kalıyor. Vatandaşlar kaza ardında yardıma koşuyor.

Doğan Can Cesur

Etiketler: kaza, Sarıyer


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