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Hafriyat kamyonu belediye işçisini ezdi

Sakarya’nın Karapürçek ilçesinde yol yapım çalışmaları sırasında hafriyat kamyonu belediye işçisinin ayaklarının üzerinden geçti. Ayaklarından yaralanan işçi acılar içerisinde ambulans bekledi.

Hafriyat kamyonu belediye işçisini ezdi

10 Kasım 2017 13:13

Edinilen bilgilere göre, Karapürçek ilçesi Çeşmebaşı ile Hocaköyü Mahalleleri arasında yapılan yol yapım çalışmaları sırasında dikkatsizlik sonucu hafriyat kamyonu belediye işçisi Mustafa Balıkçı’nın ayaklarının üzerinden geçti. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ayaklarından yaralanan Mustafa Balıkçı Akyazı Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Karapürçek Kaymakamı Elif Nur Yaman, hastaneye gelerek yaralı Balıkçı’ya geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Jandarma konuyla ilgili inceleme başlattı. 

Ali Yıldırım

Etiketler: Hafriyat kamyonu, sakarya

 

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