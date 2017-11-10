Hafriyat kamyonu belediye işçisini ezdi

Edinilen bilgilere göre, Karapürçek ilçesi Çeşmebaşı ile Hocaköyü Mahalleleri arasında yapılan yol yapım çalışmaları sırasında dikkatsizlik sonucu hafriyat kamyonu belediye işçisi Mustafa Balıkçı’nın ayaklarının üzerinden geçti. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ayaklarından yaralanan Mustafa Balıkçı Akyazı Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Karapürçek Kaymakamı Elif Nur Yaman, hastaneye gelerek yaralı Balıkçı’ya geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Jandarma konuyla ilgili inceleme başlattı.

Ali Yıldırım