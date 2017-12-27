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Hafriyat kamyonu dereye uçtu, sürücüsü hastaneye kaldırıldı

Aydın’ın Köşk ilçesine bağlı Başçayır Mahallesi Yaka Mahallesi’nde bir kamyonun yoldan çıkması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Hafriyat kamyonu dereye uçtu, sürücüsü hastaneye kaldırıldı

27 Aralık 2017 09:27

Kaza akşam önceki gün akşam saatlerinde Yaka Mahallesi Mezarlığı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Başçayır Mahallesi’nde bulunan bir kum ocağına hafriyat taşıyan ve sürücüsünün ismi tespit edilemeyen 09 U 6652 plakalı kamyon yokuş çıktığı sırada bilinmeyen bir nedenle hakimiyeti kaybedip yoldan çıkarak dereye yuvarlandı. Kazada çevredekiler tarafından yuvarlanan kamyondan çıkarılan sürücü hastaneye kaldırılırken kamyonda da maddi hasar meydana geldi. Jandarma tarafından el konulan kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken köylüler maden kamyonları yüzünde trafikte sürekli sıkıntı yaşadıklarını belirttiler. 

İbrahim Kılınç

Etiketler: aydın, Hafriyat kamyonu

 

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