Hafriyat kamyonu ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Yalı Mahallesi karayolları kavşağında, T.G.(43) idaresindeki 35 SAH 70 plakalı motosiklet ile H.T (45) yönetimindeki 31 AJN 68 plakalı hafriyat kamyonu çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü T.G(43) yaralandı. Çevredeki vatandaşların kazayı bildirmesi üzerine yaralı T.G, olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Aliağa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Acil yardımda yapılan tedavilerin ardından yaralı motosiklet sürücüsü T.G., Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Nimet Ergün