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Hafriyat kamyonu ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada hafriyat kamyonu ile özel otomobil çarpışırken, bir kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı.

Hafriyat kamyonu ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

20 Eylül 2016 18:59

Edinilen bilgiye göre, Akbaşlar Mahallesi'nden İnegöl’e seyir halinde olan Sefer İnci (41) idaresindeki 16 Y 4224 plakalı özel otomobil, yağış sebebiyle kayarak, İnegöl’den Sülüklügöl Mahallesi'ne hafriyat taşıyan Ahmet Türker idaresindeki 16 JKR 23 çekici plakalı 16 L 0587 dorse plakalı TIR ile kafa kafaya çarpıştı. Feci çarpışma sonucunda özel otomobil hurdaya dönerken, otomobilin sürücü Sefer İnci ile yanında bulunan 52 yaşındaki İsmail Ekşi ağır yaralandı. Kazayı gören sürücüler, özel otomobilde sıkışan yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. İtfaiye tarafından kurtarılan sıkışan yaralılar, 112 ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Sefer İnci yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamazken, ağır yaralı İsmail Ekşi ilk tedavinin ardından müşahede altına alındı. Kazayı haber alır almaz acil servise gelen Sefer İnci’nin yakınları gözyaşlarına boğuldu. Hurdaya dönen araç çekici yardımı ile yoldan kaldırılırken, kaza ile alakalı tahkikat sürüyor. 

Salih Bakıcı
BURSA

Etiketler: Hafriyat kamyonu


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