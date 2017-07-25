Hafriyat kamyonu otomobili biçti: 1 ölü

Malatya-Kayseri karayolu Elemenlik mevki Fatih köyü girişinde sabah erken saatlerde yaşanan kazada Ahmet Ş. yönetimindeki Malatya Büyükşehir Belediyesine ait hafriyat kamyonu, Murat Bakır (37) yönetimindeki 44 BM 715 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada kamyonun altında sürüklenerek hurdaya dönen otomobildeki sürücü Murat Bakır ağır yaralandı.

Olay yerine gelen ekipler tarafından araçtan çıkartılan sürücü kaldırıldığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, kamyon sürücüsü Ahmet Ş. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

Kaza sonrası hurdaya dönen araç çekici yardımı ile olay yerinden kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Cahit Özçelik