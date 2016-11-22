Hafriyat kamyonları yolda tehlike saçmaya devam ediyor. TEM otoyolu Nurtepe mevkisinde seyir halinde olan bir hafriyat kamyonu kasasındaki dev kayalara rağmen hiçbir önlem almadan ilerledi. Olayda, dev kayaların yola düşmesi durumunda yaşanabilecek bir facianın eşiğinden dönüldü. Hafriyat kamyonunun tehlikeli yolculuğu bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Kameraya yansıyan görüntülerde, hafriyat kamyonunun kasasındaki dev kayalara rağmen hiç bir önlem almadan ilerlediği görülüyor. Vatandaşlar ise İstanbul Büyükşehir Belediyesinin denetimlerde yetersiz olduğunu ve denetim yapması gerektiğini söylüyor.