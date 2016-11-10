Kaza, Ümraniye Küçüksu Caddesi üzerinde saat 15.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Hacer Yılmaz (38), karşıdan karşıya geçmek isterken hafriyat kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti. Kazayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Hacer Yılmaz’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine şerit çekerek tedbir alan polis ekipleri, olay yerinde incelemede bulundu. Bu esnada cadde üzerinde yoğun trafik oluştu. Polis ekiplerinin incelemelerinin ardından talihsiz kadının cesedi morga kaldırılırken, trafik akışı da normale döndü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.