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Hafriyat kavgasında tekme ve yumruklar konuştu

Eyüp Kemerburgaz’da özel bir madencilik şirketinin güvenlik görevlileriyle, şirketin arazisinde kaçak döküm yaptığı iddia edilen firmanın görevlileri birbirine girdi. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu olayda, jandarma tarafları havaya ateş açarak ayırabildi.

Hafriyat kavgasında tekme ve yumruklar konuştu

11 Ekim 2016 16:51
Hafriyat kavgasında tekme ve yumruklar konuştu - Tıkla İzle

Olay, saat 13.30 Eyüp Kemerburgaz döküm sahasında meydana geldi. İddiaya göre, özel bir madencilik şirketinin mülküne taşeron bir firmanın hafriyat kamyonları tarafından kaçak olarak moloz, yıkıntı atığı ve kimyasal madde dökülmesi üzerine şirket yetkilileri harekete geçti. Madencilik firması yetkililerin yaptığı kontrollerde firmaya ait kamyonların molozları özel mülke döktükleri belirlendi. Bunun üzerine şirketin yetkilileri ve avukatı savcılıktan alınan kararla birlikte özel güvenlik görevlileri ve jandarma eşliğinde denetme yapmak için döküm sahasına gitti. Ancak konvoy halinde içeriye yetkililerin önünü sahadaki güvenlik görevlileri kesti.

Yumruk ve tekmeler havada uçuştu, jandarma havaya ateş açtı
Araçtan inen yetkililerle güvenlik görevlilerinin sözlü başlayan tartışması, kamyon şoförlerinin yolu kapatarak geçişlerine izin vermemesi nedeniyle bir anda kavgaya dönüştü. Yumruk ve tekmelerin havada uçuştuğu olayda şirketin güvenlik görevlileriyle, sahadaki görevliler birbirine girdi. Bunun üzerine jandarma kontrole altına almakta zorlandığı grubu havaya ateş açarak ayırdı. Olayın ardından denetlemeye gelen şirket yetkilileri ve beraberindekiler içeriye giremeyince dönmek zorunda kaldı.

“Bu yapılan tüm boyutlarıyla bir eşkıyalıktır”
Konu hakkında açıklamalarda bulunan madencilik şirketinin avukatı Baran Akçan, “Biz avukat olarak bölgede madencilik faaliyeti yapan bir firmanın avukatlarıyız. Bölgeye kontrol yapmak için gelen arkadaşlarımız darp etmişler ve çıkartmışlar. Bölgeyi kendileri oluşturdukları bir güvenlik ekibiyle kontrol altına almışlar ve dışarıdan kimseyi sokmuyorlar. Burada da kaçak döküm faaliyeti yapıyorlar. Gerekli başvuruların Cumhuriyet Başsavcılığı, bakanlık ve İBB’e yapıldı. Oradan gelen cevaplarda bu faaliyetlere ilişkin iznin olmadığı elimizdeki belgelerle kanıtlı. Bugün savcılıktan aldığımız talimatla birlikte bölgede suçüstü yapılmak üzere jandarma ekipleriyle bölgeye varıldı. Söz konusu şahıslarla arbede yaşandı, kamyonlarla yolları kapattılar. Jandarmanın, bizlerin bölgeye girmesini ve onları suçüstü olarak tespit etmemize engellemeye çalıştılar. Bu yapılan tüm boyutlarıyla bir eşkıyalıktır. İstanbul’da 2016 yılında devlet yatırımlarının yoğun olduğu bir alanda kanun dışı yollarla insanlar rant elde etmeye çalışıyorlar. Konuyu sonuna kadar takip edeceğiz. Bizi bu şekilde yıldıramazlar” dedi.

Olay da darp edilen şirketin güvenlik görevlisi Eray Adım, “Biz orada olan bitenlere bakmaya gidiyorduk. Oradaki TIR şoförleri, TIRlarının önümüze park edip geçmemize izin vermediler. Bizi durdurup orada kavga çıkarttılar. Orada biz kendimizi savunurken bir cisimle suratımızı çizdiler. Üstümüzü ve başımızı yırttılar” ifadelerini kullandı. 

Doğan Can Cesur - Ufuk Kıvık

Etiketler: eyüp, Hafriyat kavgası, Kemerburgaz


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