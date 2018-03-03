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Hafriyat yüklü kamyon devrildi, ortalık savaş alanına döndü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde devrilen hafriyat yüklü kamyon, karşı yönden gelen hafif ticari araca çarptı. Yola dökülen hafriyat nedeniyle ortalık adeta savaş alanına döndü.

Hafriyat yüklü kamyon devrildi, ortalık savaş alanına döndü

03 Mart 2018 19:26
Hafriyat yüklü kamyon devrildi, ortalık savaş alanına döndü - Tıkla İzle

Kaza, sabah saatlerinde Torba Mahallesi Demir mevkiinde meydana geldi. Göltürkbükü istikametinden gelen Yusuf Durdu idaresindeki 23 LL 551 plakalı hafriyat yüklü kamyon, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole doğru devrilerek metrelerce sürüklendikten sonra karşı yönden gelen Aydın Dere idaresindeki 48 U 5219 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kazada Aydın Dere yara almazken, hafif şekilde yaralanan kamyon sürücüsü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Devrilen kamyonun kaza yerinden kaldırılması sırasında yol trafiğe kapatıldı. Yola dökülen hafriyatın bir kısmının temizlenmesinin ardından bölgeye gelen büyük vinç yardımıyla kamyon bulunduğu yerden kaldırıldı.

Hafif ticari aracın sürücüsü Aydın Dere, “Karşıdan zaten yalpalayarak geldi. Herhalde şarampole kaptırdı kendini. Ondan sonra toparlayamadı. Geldi üzerimize devrildi” diye konuştu.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.  

Eren Ayhan

Etiketler: kaza, muğla

 

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