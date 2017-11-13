Hafta sonu 99 kaçak göçmen yakalandı

Ayvalık KOM Grup Amirliği ile Sahil Güvenlik Grup Komutanlığının ortaklaşa yaptığı operasyonda 16’sı çocuk toplam 39 Suriye uyruklu göçmen, sürat teknesi ile Yunanistan’ın Midilli Adası’na kaçmak isterken yakalandı. Bir organizatör de gözaltına alındı. Göçmen kaçakçılığında kullanılan tekneye el konuldu.

İkinci olayda ise görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından Madra Çayı önlerinde tespit edilen lastik bot durduruldu. Suriye uyruklu 25 erkek, 8 kadın, 27 çocuk olmak üzere toplam 60 mülteci yakalandı. Lastik botun batma ihtimaline karşı göçmenler Sahil Güvenlik gemisine bindirilerek karaya çıkarıldı.

99 Suriye uyruklu mülteci gerekli işlemlerin ardından Balıkesir Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.