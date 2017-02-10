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Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji'den kar yağışı açıklaması | İstanbul'a hafta sonu kar geliyor

Meteoroloji'den beklenen İstanbul açıklaması geldi... Kar ve soğuk yurda dönüyor. Şimdiden soğumaya başlayan hava özellikle yarından itibaren daha da hissedilecek. İstanbul'da hafta sonu kar yağışı da başlıyor.

Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteorolojiden kar yağışı açıklaması | İstanbula hafta sonu kar geliyor

10 Şubat 2017 16:29
İstanbul'a hafta sonu kar geliyor - Tıkla İzle

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, Yurdun büyük bir bölümünde hafif şiddetli yağışlar bekleniyor. Yurdun doğu hattında yüksek kesimlerde etkili olacak yağışlar karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak.

Marmara ve Karadeniz bölgesinde birkaç derece azalış bekleniyor. Diğer illerde ise sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek.

HAFTASONU KAR YAĞIŞI BAŞLIYOR

İstanbul’da bir süredir mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıklarının cumartesi gününden itibaren düşeceği tahmin ediliyor. Yani, 10 dereceye çıkan sıcaklıklar, 0 dereceye kadar inecek. hatta soğuklarla birlikte İstanbul’a kar da bekleniyor.

Hava sıcaklığının ayrıca pazar günü daha da düşerek en düşük 1, en yüksek 4, pazartesi ise en düşük 0 ile 3 derece arasında değişmesi bekleniyor.

Etiketler: kar yağışı, Meteoroloji, soğuk hava


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