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Hafta sonu tatili trafiği felç etti

Yaz aylarında hafta sonu tatilini Tekirdağ, Çanakkale, Marmara ve Avşa adalarında geçirmek isteyen tatilciler pazar akşamları dönüş yolunda trafik yoğunluğuna neden oluyor. Tekirdağ-İstanbul karayolu ve kent merkezi Süleymanpaşa’da trafik felç oluyor.

Hafta sonu tatili trafiği felç etti

21 Ağustos 2017 00:18

Sıcak havalardan bunalan İstanbul ve yakın illerdeki vatandaşlar Tekirdağ, Çanakkale, Marmara ve Avşa adalarını tercih edince yollar dolup taştı. Hafta sonu tatillerini Trakya ve güzergahındaki illerde tamamlayan tatilciler pazar gecesi dönüş yoluna geçince Tekirdağ-İstanbul karayolu ve kent merkezi Süleymanpaşa’da araç yoğunluğu yaşandı.

Her pazar gecesi aynı çile

Hafta sonu nedeniyle Tekirdağ’dan İstanbul'a gidiş yolu yer yer tıkanırken, geliş yolu ise bomboş kaldı. Tekirdağ'ın merkez ilçesinden İstanbul yönüne yaşanan trafik yoğunluğunda yer yer maddi hasarlı kazalarda meydana geldi. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik polisi ekipleri ise yollarda denetimler yaparak trafiği rahatlatmaya çalıştı. Trafik yoğunluğu gece geç saatlere kadar sürdü. 

Halil Dağ 

Etiketler: sıcak hava, tekirdağ


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