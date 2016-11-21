Bu diyeti veya herhangi bir diyeti doktorunuza danışmadan asla uygulamayın.
1. Gün
Kahvaltı: 1 fincan kahve + 1 şeker küpü
Öğlen yemeği: 2 haşlanmış yumurta + 400 gr ıspanak + 1 domates
Akşam yemeği: 200 gr dana eti + yağ ve limon suyu katılmış 1 kase yeşil salata
2. Gün
Kahvaltı: 1 fincan kahve + 1 şeker küpü
Öğlen yemeği: 250 gr dana jambon + 1 kase light yoğurt
Akşam yemeği: 200 gr dana eti + yağ ve limon suyu katılmış 1 kase yeşil salata
3. Gün
Kahvaltı: 1 fincan kahve + 1 şeker küpü + 1 ekmek dilimi
Öğlen yemeği: 2 haşlanmış yumurta + 1 dilim dana jambon + 1 kase salata
Akşam yemeği: Haşlanmış kereviz + 1 domates + 1 taze meyve (elma, armut, portakal)
4. Gün
Kahvaltı: 1 fincan kahve + 1 şeker küpü + 1 ekmek dilimi
Öğle yemeği: 200 ml portakal suyu + 1 kase light yoğurt
Akşam yemeği: 1 haşlanmış yumurta + 1 havuç + 250 gr peynir
5. Gün
Kahvaltı: 1 büyük havuç
Öğlen yemeği: 1 tatlı kaşığı tereyağ, 200 gr balık
Akşam yemeği: 200 gr sığır etli biftek, 1 kase salata