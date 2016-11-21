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Haftada 5 kilo, iki haftada 10 kilo kesin zayıflatan diyet listesi

Hızlı zayıflamak istiyorsanız, 2 haftada 10 kilo verdiren garantili diyet listesini deneyebilirsiniz. Diyet listesindeki kahve yazan yerlerde kahve yerine çay içebilirsiniz.

Haftada 5 kilo, iki haftada 10 kilo kesin zayıflatan diyet listesi

21 Kasım 2016 17:59

Bu diyeti veya herhangi bir diyeti doktorunuza danışmadan asla uygulamayın.

1. Gün

Kahvaltı: 1 fincan kahve + 1 şeker küpü

Öğlen yemeği: 2 haşlanmış yumurta + 400 gr ıspanak + 1 domates

Akşam yemeği: 200 gr dana eti + yağ ve limon suyu katılmış 1 kase yeşil salata


2. Gün

Kahvaltı: 1 fincan kahve + 1 şeker küpü

Öğlen yemeği: 250 gr dana jambon + 1 kase light yoğurt

Akşam yemeği: 200 gr dana eti + yağ ve limon suyu katılmış 1 kase yeşil salata


3. Gün

Kahvaltı: 1 fincan kahve + 1 şeker küpü + 1 ekmek dilimi

Öğlen yemeği: 2 haşlanmış yumurta + 1 dilim dana jambon + 1 kase salata

Akşam yemeği: Haşlanmış kereviz + 1 domates + 1 taze meyve (elma, armut, portakal)


4. Gün

Kahvaltı: 1 fincan kahve + 1 şeker küpü + 1 ekmek dilimi

Öğle yemeği: 200 ml portakal suyu + 1 kase light yoğurt

Akşam yemeği: 1 haşlanmış yumurta + 1 havuç + 250 gr peynir


5. Gün

Kahvaltı: 1 büyük havuç

Öğlen yemeği: 1 tatlı kaşığı tereyağ, 200 gr balık

Akşam yemeği: 200 gr sığır etli biftek, 1 kase salata 

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Etiketler: diyet, zayıflama


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