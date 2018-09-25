Haftanın en popüler golünü Ryan Babel attı

Turkcell'in taraftar uygulaması GollerCepte'de Spor Toto Süper Lig'in altıncı haftasının en popüler golü Beşiktaş'ın yıldızı Ryan Babel'den geldi. GollerCepte uygulaması üzerinden Spor Toto Süper Lig'in altıncı haftasında atılan toplam 18 gol, 335 bin kez izlenirken siyah-beyazlıları Fenerbahçe derbisinde 1-0 öne geçiren gol, 70 bin kez takip edildi.

138 bin kişi izledi

Geçen sezon toplamda 11 milyon 350 bin videoyu uygulama sayesinde cep telefonlarından izleyen futbolseverlerin, bu hafta gol ve özetleriyle birlikte en çok takip ettiği karşılaşma da Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi oldu. 1-1'lik beraberlikle biten mücadeleyi uygulama üzerinden 138 bin kişi izledi.

En çok izlenen video: Depay zoru başardı

Tüm operatörlere açık olan uygulama üzerinden Süper Lig'in altıncı haftasındaki karşılaşmalar gol ve özetleriyle 369 bin kişi tarafından takip edildiği açıklanırken, Süper Lig maçları dışında GollerCepte uygulamasının en çok takip edilen videosu 'Depay zoru başardı' oldu. Bu video, uygulama üzerinden 2 bin kişi tarafından izlendi.