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Haftanın kazananı Kayserispor

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında şampiyonluk mücadelesi ile Avrupa kupalarına katılma yolunda uğraş veren ilk 7 ekip arasında galibiyet alan tek takım Kayserispor oldu. Sarı-kırmızılılar, dördüncü sıradaki Beşiktaş ile arasındaki puan farkını da 3'e indirdi.

Haftanın kazananı Kayserispor

06 Şubat 2018 11:29

Süper Lig'de geride bıraktığımız 20. hafta yaşanan puan kayıpları ile dikkat çekti. Şampiyonluğun güçlü adaylarından Medipol Başakşehir, Konya deplasmanında iki puan bırakırken, en yakın takipçisi Galatasaray ise Sivas'tan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı ve liderlik şansını değerlendiremedi. Rakiplerinin puan kayıpları yaşadığı haftada evinde Gençlerbirliği'ni ağırlayan Fenerbahçe, oynadığı güzel futbola rağmen sahadan 1 puan ile ayrıldı. Son iki sezonun şampiyonu Beşiktaş da deplasmanda karşılaştığı Bursaspor ile 2-2 berabere kalarak, İstanbul'a 1 puan ile döndü.

En karlısı Kayserispor

Potada bulunan ekiplerin kayıplar yaşadığı bu haftayı en iyi değerlendiren takım ise Kayserispor oldu. Söz konusu müsabakaların yanında sarı-kırmızılıları yakından ilgilendiren bir başka karşılaşma da Trabzonspor - Göztepe mücadelesiydi. Başkent'te Osmanlıspor'u 1-0 mağlup eden Kayseri, golsüz beraberlikle sona eren bu maçın ardından puanını 34 yaparak 5. sıraya yükseldi. Sezonun ilk yarısında gösterdiği performansı ikinci yarıda da sürdürmek isteyen Sumudica'nın takımı, dördüncü sırada yer alan Beşiktaş ile 3, üçüncü sırada bulunan Fenerbahçe ile de puan farkını 4'e indirdi. Anadolu ekibi, böylece Avrupa kupalarında yer alma şansını arttırmış oldu.

Kayserispor, haftaya evinde Sivasspor ile karşılaşacakken, Beşiktaş da Karabükspor'u ağırlayacak. Fenerbahçe ise lider Başakşehir'e konuk olacak. 

Uygar Aydın
 

 

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