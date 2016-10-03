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Haftanın stresini balık tutarak gideriyorlar

Tekirdağ’da haftanın stresinden kurtulmak isteyen vatandaşlar oltayla balık tutarak keyifli saatler geçiriyor.

Haftanın stresini balık tutarak gideriyorlar

03 Ekim 2016 08:15

Tekirdağ’da havaların ısınmasını fırsat bilen vatandaşlar sağanak yağışların ardından Marmara Denizinin kıyısına giderek gece saatlerine kadar oltayla balık tutuyor. Sahile balık tutmaya gelen vatandaşlardan kimisi "Balık tutmak benim için bir terapi" derken, bazı olta balıkçıları ise balık tutmanın insandaki sabır kavramını güçlendirdiğini söyledi.

"Aslında balık tutmak bahane"
Balık tutmanın stres atmak için bahane olduğunu dile getiren vatandaşlar, "Kaç gündür havalar kapalıydı. Biz de bu pazar gecesi dışarı çıkıp bir şeyler yapmak istedik. Burada balık tutmak umuduyla bekliyoruz ama aynı zamanda denizin serinliğini hissediyoruz. Çünkü havalar yağmurlu olunca içeri tıkılıp kalıyorsun. Aynı zamanda hafta içi ise malum sezon başladı. Çalışıyoruz, çocukların okulu var onlarla ilgileniyoruz. İşte böyle pazar günlerini fırsat bilerek oltamızı da yanımıza alarak, burada hem denizin keyfini çıkarıyoruz hem de kafamızı dinliyoruz. Hafta içinin yorgunluğunu, bunalımını, burada kendi kendimizi terapi ederek üzerimizden atıyoruz. Yaşadığımız kötü anları unutarak burada huzur buluyoruz" dedi.

"Balık tutmak insanın sabrını geliştirir"
Oltayla balık tutan kimi vatandaşlar da, hobi olarak zaman buldukça balık tutmaya geldiklerini ifade ederek, "Balık insandaki sabır olgusunu güçlendirir. Çünkü kendinizi burada saatlerce denizin derinliklerin bırakarak balığın oltaya düşmesini beklersiniz. Bu süreçte insanın zihni, bir şeyler elde etmek için beklemeyi, yani sabretmeyi öğreniyor. Malum bunun sürekli hale getirdiğimizde insanda sabır kavramı daha da güçlenir" diye konuştu. 

Halil Dağ

Etiketler: balık tutma, tekirdağ


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