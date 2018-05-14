HAGEV’li minikler yıl sonu gösterisi düzenledi

HAGEV Çocuk Yuvası'nda geleceğe hazırlanan minikler yıl sonu gösterisi düzenledi. Suriyeli ve Türk çocukların yıl sonu için hazırladığı kardeşlik ve millet konulu gösteri, İstanbul Sancaktepe Dr. Kadir Topbaş Kültür ve Bilgi Merkezi'nde yapıldı.

Şirketin bünyesinde faaliyette bulunan vakıf aracılığıyla pek çok alanda sosyal yatırımlar yapan Emin Şirketler Grubu, HAGEV Vakfı bünyesinde gelecek nesiller adına eğitime kazandırdığı okullar ile önemli hizmetlerini sürdürmeye devam ediyor.

“HAGEV yardım elini uzatıyor”

Emin Şirketler Grubu, yaşamsal ihtiyaçları uygun şartlarda üstelik faiz ve vade farkı olmadan karşılarken, sosyal etkinlik ve aktiviteler de düzenliyor.

Emin Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Emin Üstün ve HAGEV vakıf yetkilileri ile davetlilerin katıldığı etkinlik hayran bırakan sahnelere ev sahipliği yaptı.

Suriyeli ve Türk çocukların yıl sonu için hazırladığı kardeşlik ve millet konulu programda konuşan HAGEV yetkilileri, “Çocuk deyip geçmeyin, hepsinde kocaman yürek var. Emanetlerinize maddi ve manevi bütün varlığı ile sahip çıkarak zamanın Ayşe’lerini, Fatma’larını, Ömer’lerini yetiştirmek için çabalıyoruz” dedi.

“Aile ortamı oluşturmaya gayret ediyoruz”

HAGEV Vakfı yetkilileri vakıfla ilgili şunları söyledi:” Vakfın yardım faaliyetleri arasında gıda, giysi, burs, sosyal ve eğitim yardımları ön sıralarda geliyor. Bunun dışında İstanbul Sultanbeyli'de bulunan vakfın Aş evinde ihtiyaç sahibi ailelere günlük olarak bin 500 ekmek dağıtımı yapılıyor.

HAGEV Sultanbeyli kurs merkezinde ise birçok alanda eğitim hizmetleri sürüyor. Anaokulu ve Kur'an Kursu olarak faaliyet göstermenin yanında çeşitli etkinliklerde düzenlenen merkezde çocukların her alanda gelişmesi hedefleniyor. HAGEV'in Sultanbeyli'de 60 öğrenci kapasiteli 3 katlı bahçeli yerleşkesinde, 5 Suriyeli personel, 8 Türk gözetmen hocanın görev alıyor. Çoğunluğu Suriyeli yetimlerden oluşan yuvada çocuklarımıza değerler eğitimi, okul öncesi eğitimler veriliyor. Ayrıca sosyal faaliyetlerle de sıcak bir aile ortamı yaşatmaya gayret ediliyor.”