15 Temmuz hain darbe girişiminde kilit isim olan Adil Öksüz'le birlikte hareket ettiği tespit edilen Kemal Batmaz'ın İstanbul Beykoz'daki evi görüntülendi. 15 Temmuz hain darbe girişiminin ikinci ismi Batmaz'ın evinin çevresinde yaşayan vatandaşlar, Batmaz hakkında konuştu. Batmaz'ın evinin yakınındaki her zaman kullandığı taksi durağındaki taksi şoförleriyle sohbet ettiği öğrenilirken, FETÖ konusu açıldığında Batmaz'ın taksicilere “Kafanızı takmayın, her şey düzelir” dediği öğrenildi.

Kemal Batmaz'ın taksi durağında araç beklediği zamanlar güncel hayatla ilgili konuştuğunu söyleyen taksi şoförü Mustafa Avşar, "Bizim taksi durağını kullanıyordu. Buradan gidip geliyordu. Gayet mütevazi bir adamdı. Gelirdi, arada bir muhabbetimiz de olurdu. Güncel hayatlardan işte. Araç gelirdi binerdi giderdi genelde. Bildiğim kadarıyla emlak işleriyle uğraşıyordu. Bir iki defa noterci gelmişti buraya, onları götürdük. Genelde Ataşehir taraflarına, Ümraniye, Ataşehir, Dudullu taraflarına gidiyordu. Araba olmadığı zaman oturur araç beklerdi, o esnada muhabbetimiz olurdu. Çok şaşırdım. Öyle bir yapının içinde olabileceğini hiç tahmin etmezdim. Devlet güncel konularından hayatla ilgili bazı konulardan konuşuyorduk ama Fethullah Gülen'le, bu 17 Aralık konularından bir iki defa mevzumuz oldu ama kendisi pek bir şey söylemedi. 'Her şey düzelir' diyordu. 35-40 yaşlarındaydı, evliydi. Ben onu bir defa yanında bir bayan ve çocukla görmüştüm. Başka görmedim. Son zamanlarda kendisine bir araç almıştı. Artık kiralık mıydı, kendinin miydi bilmiyorum. En son bu kışın sonlarında gördüm” şeklinde konuştu.

“Kaynak Holding gibi acayip isimleri olan yerlere götürüyorduk”

Kemal Batmaz'ı taşıyan taksicilerden Bilal Şaki, Batmaz'ı Ataşehir'de camlı binaların, holdinglerin olduğu yerlere götürmüşlüğü olduklarını söyleyerek, “Kim olduğuna dikkat etmiyorduk. Konuşmazdı genelde, gittiği yeri söyler, biz de kendisini taşırdık. Sadece bindiği zaman normal bir şekilde 'iyi günler, günaydın' derdi. Tabi 15 Temmuz'dan beri yani 2 aydan beri yok. Kendisini 6 ay öncesine kadar taşımışlığımız var. Ama televizyonda görünce nasıl yani biz bu adamı taşımışız, yani nasıl aynı ortamda bulunmuşuz. Bilmediğimiz bir şey sonuçta. Bir acayip geldi. Ataşehir'e falan camlı binalara, holdinglere götürmüşlüğümüz olmuştur. Kaynak Holding gibi acayip isimleri olan yerlere götürüyorduk. Ataşehir'in aşağısında dizi çekimlerinin olduğu yerlere bırakıyorduk. Samanyolu TV'yle ilintili falan diye orayı düşünüyordum yani” ifadelerini kullandı.



Doğan Can Cesur

