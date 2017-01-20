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Hain darbeciler Deniz Harp Okulu Komutanı Mesut Özel’in ellerini böyle kelepçeledi

Darbe girişiminde Deniz Harp Okulu Komutanı Tümamiral Mesut Özel’in rütbesini söken, kelepçe takıp ağzını bantladıktan sonra Askeri Cezaevine kapatan 9 şüpheli asker hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Deniz Harp Okulu Komutanı Mesut Özel’in ellerinin hain darbeciler tarafından kelepçelenmesinin fotoğrafları ortaya çıktı.

Hain darbeciler Deniz Harp Okulu Komutanı Mesut Özelin ellerini böyle kelepçeledi

20 Ocak 2017 14:32

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Bülent Başar ve Hikmet Pak tarafından, Deniz Harp Okulu Komutanı Tümamiral Mesut Özel’in 1'nci Ordu Komutanlığı 2'nci Sınıf Askeri Ceza ve Tutukevine kapatılmasına ilişkin 9 şüpheli asker hakkında yürütülen soruşturma tamamlanarak 194 sayfalık iddianame hazırlandı.

İddianamede 5’i tutuklu, 2’si firari toplam 9 şüpheli askerin “Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs, TBMM’yi ortadan kaldırmaya teşebbüs, Türkiye Cumhuriyeti’ni ortadan kaldırmaya teşebbüs, silahlı terör örgütü üyeliği, kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle silahla birden fazla kişi tarafından özgürlüğünden yoksun kılma” suçlarından cezalandırılmaları istendi.

“Özel’i konutunda derdest ettiler”
İddianamede, 15 Temmuz Darbe girişimi planlayan FETÖ’nün kurucusu ve yöneticileri tarafından, kalkışma öncesi bir takım planlama ve hazırlıklar yapıldığı, şüphelilerden Zafer Gümüş’ün kalkışma öncesi 2’inci Zırhlı Tugay Komutanlığı’nda gerçekleştirilen toplantıya katıldığı anlatıldı. Alınan kararlar çerçevesinde, darbe kalkışması faaliyetleri kapsamında, bu dosyadaki şüphelilerin, Deniz Harp Okulu Komutanı Tümamiral olan müşteki Mesut Özel’i derdest ederek konutundan almak ve 1’inci Ordu Komutanlığı 2’inci Sınıf Askeri Ceza ve Tutukevi’ne kapatmakla görevlendirildikleri belirtildi.

“Tutuklama müzekkeresi olmaksızın cezaevine kapattılar”
Bu görevlendirmeye uygun hareket eden şüphelilerinden Zafer Gümüş, Ertürk Murat Cansaran ve Orhan Arı’nın ellerinde uzun namlulu silahlar bulunduğu halde 1’inci Ordu Komutanlığı 2’inci Sınıf Askeri Ceza ve Tutukevi’ne giderek orada faaliyet gösterdikleri kaydedilen iddianamede, şüphelilerin ceza ve tutukevi personeline baskı yaparak koğuşu boşalttıkları, diğer şüpheliler tarafından derdest edilen Mesut Özel’i tutuklama müzekkeresi olmaksızın cezaevine kapattıkları vurgulandı.

“Rütbesini söktüler, ağzını bantladılar, kelepçe taktılar”
Diğer şüphelilerden Mustafa Köroğlu, İbrahim Halil Tekatlı, İsa Demirbilek ve Semih Barbaros Üstün’ün üzerlerinde silah bulunduğu halde müşteki Özel’i cebir ve şiddet kullanarak amiral konutundan derdest ettikleri belirtilen iddianamede, Özel’in rütbesini söktükleri, ellerini kelepçeledikleri ve ağzını bantladıkları, müştekiyi cezaevine götürerek, şüphelilerden Zafer Gümüş, Ertürk Murat Cansaran ve Orhan Arı ile birlikte cezaevine kapattıklarına değinildi.
Başsavcılık tarafından onaylanan iddianame İstanbul 25’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.
 

Başak Akbulut


 


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