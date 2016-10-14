Mardin-Diyarbakır karayolunda askeri aracın geçişi sırasında daha önceden teröristler tarafından yerleştirilen patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 3 asker şehit olmuştu. Mardin-Diyarbakır karayolu Sultan köyü mevkiinde meydana gelen olayda teröristlerin daha önce yola döşedikleri 500 kilogram patlayıcıyı askeri aracın geçişi sırasında uzaktan kumanda ile patlattığı tespit edildi. Bombalı saldırı nedeniyle Mardin-Diyarbakır karayolu bir süre ulaşıma kapandı. Saldırı sonrasında kaçan teröristlerin yakalanması için bölgede geniş kapsamlı operasyon başlatıldı. Patlamada şehit olan askerlerin, Mardin’de düzenlenecek cenaze töreninin ardından memleketlerine gönderileceği belirtildi.

Neriman Çelebi