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Hain saldırıda RDX ve TNT kullanıldığı ortaya çıktı

Beşiktaş'ta 44 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısında bombalı araçta kullanılan patlayıcıda RDX (Royal Demolition Explosive), TNT ve üçüncü bir kimyasal madde kullanıldığı ortaya çıktı.

Hain saldırıda RDX ve TNT kullanıldığı ortaya çıktı

14 Aralık 2016 16:59

Beşiktaş'ta çevik kuvvet ekiplerine yönelik bombalı saldırı ile ilgili çalışma kapsamında, patlamada kullanılan patlayıcı türü incelemeye alınmıştı. Çalışma kapsamında, bomba yapımında RDX (Royal Demolition Explosive), TNT ve 3. kimyasal bir madde kullanıldığı tespit edildi. Fabrikasyon yapımı olduğunu belirlenen patlayıcıların, genelde askeri envanterlerde bulunduğu öğrenildi. Hazırlanan bombanın üst düzey askeri personel teknik bilgisi gerektirdiği öğrenilirken, yürütülen soruşturma çok yönlü devam ediyor.

Tugay Saday
 


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