İstanbul Beşiktaş'ta meydana gelen terör saldırısında Vodafone Arena'dan Sorumlu Özel Güvenlik Şube Emniyet Müdürü ve Beşiktaş Kongre Üyesi Vefa Karakurdu ile Kartal Yuvası Çalışanı Tunç Uncu'nün şehit düşenler arasında olduğu öğrenildi. Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada; "Vodafone Arena yakınında yaşanan bombalı saldırıda, Vodafone Arena'dan Sorumlu Özel Güvenlik Şube Emniyet Müdürü ve Kongre üyemiz Vefa Karakurdu ile Vodafone Arena yakınında yaşanan bombalı terör saldırısında, 29 yaşındaki Kartal Yuvası mağazası çalışanlarımızdan Tunç Uncu'nun şehit olması kulübümüzü derinden üzdü. Hain saldırıda kaybettiğimiz tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı, yaralılarımıza acil şifa dileriz." ifadelerine yer verildi.

Son yaptığı paylaşımda maçta görevli olduğuna dair görevli kartının fotoğrafını paylaşan Uncu'nun ayrıca Caner Erkin ile çektirdiği fotoğrafı da sosyal medya hesabından paylaştığı ortaya çıktı.