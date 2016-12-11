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Hain saldırıda şehit olanlardan biri de İETT şoförü

İstanbul’un Beşiktaş’taki çifte terör saldırısı sonucunda 10 yıldır İstanbul’da yaşayan Kahramanmaraşlı İETT şoförü 4 çocuk babası Ahmet Dokuyucu da şehit oldu.

Hain saldırıda şehit olanlardan biri de İETT şoförü

11 Aralık 2016 20:21

10 senedir İstanbul’da yaşayan şehit Ahmet Dokuyucu’nun (38) şehadet haberi memleketi Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Elmalar Mahallesinde yaşayan ailesinin evine ateş gibi düştü. Ayakta durmakta zorlanan şehit yakınlarına sağlık ekipleri müdahale etti.

Oğlunun şehit haberini bir diğer oğlundan öğrenen şehit annesi Kıymet Dokuyucu, “Patlama oldu dediler. Çocuğum geldi babasıyla baktım ikisi de sapsarı olmuş ne oldu dedim. Anne ben İstanbul’a gidiyorum dedi. Hemen attım kendimi yere oğlum ne yapacaksın İstanbul’da dedim. Dedi anne ben gidiyorum. Sen evde kal. Uçağın bir tarafına ben de bineyim dedim. İzin vermedi sen evde kal anne deyip babasıyla İstanbul’a gitti. Oğlum, ciğerim Ahmet’im adı güzel kendi tatlı oğlum benim. Allah’ım kolaylık versin ne yapsın bu analar oğlum” diyerek ağıt yaktı.

Etiketler: Ahmet Dokuyucu


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