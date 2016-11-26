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Hainler 15 Temmuz gecesi karargahı böyle basmış!

Genelkurmay’dan 150 ve Özel Kuvvetlerden 120, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı’ndan ise 35 hain o gece bir araya geldi. Kara Harp Okulundan gelen takviye ekibin başında ise Siirt’te görevli bir albay vardı.

Hainler 15 Temmuz gecesi karargahı böyle basmış!

26 Kasım 2016 09:39

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ’cü hainlerin 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yürüttüğü soruşturmada Genelkurmay Başkanlığında darbede rol oynayan cuntacıların hangi birliklerden, kaç kişi görevlendirildiğini ve kimlerin destek verdiğini tespit etti. İncelenen kamera kayıtları, alınan ifadeler ve itiraflar sayesinde önemli deliller elde edilen soruşturma derinleşti. Savcılık, ilk olarak 15 Temmuz’da Genelkurmay’daki görevlendirmeleri incelemekle işe başladı. Bu kapsamda, FETÖ’cü darbecilerin kendi adamları dışındaki herkesi mesai bitiminde gönderdiğini belirledi. Genelkurmay’da görevli yaklaşık 150 darbecinin kalkışmada yer aldığı belirtilirken, bunların içerisinde koruma taburu personelinin de olduğu kaydedildi.

AKINCILARDA TOPLANDILAR
Savcılık, ikinci aşamada ise Genelkurmay’a ‘nerelerden’ takviye FETÖ’cü askerlerin gönderildiğine baktı. Yapılan incelemelerde, Özel Kuvvetler Komutanlığından darbe girişimi gecesi Genelkurmay’a 120 cuntacının geldiği bildirildi. Cuntacılardan bir kısmının da darbe girişiminin üssü olan Akıncılarda toplanıp, otobüsle geldikleri belirlendi. Bu grubun gelmesiyle de FETÖ’cü askerlerin hem darbe girişimi için düğmeye bastığı hem de komutanları derdest ederek rehin aldıkları ortaya çıktı. Akıncı üssünde cuntacıları toplayıp talimat veren ve başlarında duran kişinin de ÖKK Alay Komutanı Kurmay Albay Fırat Alakuş’un olduğu belirlendi. Orgeneral Hulusi Akar’ın ifadesinde, Alakuş’u kast ederek”...Bir müddet sonra gidiyoruz deyip beni aldılar. Kapıdan çıktığımda tam teçhizatlı, kafasında çelik miğfer ve silahlı bir şekilde, ürkütücü bir yüz ifadesi ile karşıma çıkan asker şahıs dikkatimi çekti. Sonradan bu kişinin Kurmay Albay Fırat Alakuş olduğunu öğrendim. Fuaye alanında ve katta tam teçhizatlı askerler tertibat almıştı...” demişti.
Özel Kuvvetlerden gelen ikinci grubun ise Çankaya Köşkü içerisindeki Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı’ndan toplandığı tespit edildi. Sayıları yaklaşık 35 olan cuntacıların sivil araçlarla Muhafız Alayı’na gelerek üstlerini değiştirdikten sonra Genelkurmay’a gittikleri belirlendi. Darbe girişimi sonrasında Muhafız Alayı’na yapılan operasyonla Genelkurmay’da görev alan özel kuvvetler personelinin kimliklerinin belirlendiği de ifade edildi.

Savcılık, Genelkurmay’a takviye için gelen cuntacılardan üçüncü grubun ise karargâha yakın yerlere sivil araçlarıyla geldiğini tespit etti. Cuntacıların Kocatepe, Kızılay gibi yerlere araçlarını bırakıp daha sonra üstlerini değiştirerek Genelkurmay’a geçtiklerini ve Akıncı’dan gelen darbecilere destek verdikleri belirlendi.

SİİRT’TEN GELMİŞ!
Kara Harp Okulundan gelen cuntacıların da sayısı belirlendi. Akıncı Hava Üssü’nden kalkan helikopterlerle kursiyerler Kara Harp Okulundan Genelkurmay’a getirilmişti. Genelkurmay’a getirilen ve aralarında rütbelilerinde olduğu cuntacıların karargâhı korumakla görevlendirildiği ve çevreyi sardıkları belirlendi. Bu ekibin başında da darbe girişimi için Siirt’te görevli olduğu hâlde o gece Ankara’ya geldiği belirlenen Albay Erdoğan Kurt’un olduğu belirlendi. Tutuklanan Kurt’un daha önce Kara Harp Okulunda görevli olduğu öğrenildi. Darbe girişimi gecesi tugay komutanlığını ele geçiren kişinin ise firari darbeci Tuğgeneral Ali Kalyoncu olduğu ve araçları şehre gönderme talimatı verdiği bildirildi. TSK’dan ihraç edilen Kalyoncu güvenlik güçleri tarafından aranıyor.

GENELKURMAY’A 15 TANK VE 9 ZIRHLI

Darbe girişimi gecesi Mamak 28. Mekanize Tugay Komutanlığından 15 tank ve 9 zırhlı araç Genelkurmay’a getirildi. O gece tugaya bağlı tank taburundan 65, mekanize taburundan ise 60 cuntacı da iş başındaydı. Hedefleri tankları halkın üzerine sürüp direnci kırmaktı. 

EBRU KARATOSUN - TÜRKİYE GAZETESİ

Etiketler: 15 Temmuz darbe girişimi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ-PDY, genelkurmay


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