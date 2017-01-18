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Hainler şehitlerin adını kullanarak

Tekirdağ’da ’şehitlerin ailelerine konut yapılacak’ yalanıyla hayırsever vatandaşları dolandırdıkları iddia edilen ve jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Hainler şehitlerin adını kullanarak

18 Ocak 2017 21:35

Edinilen bilgilere göre, valilik ve belediye gibi bazı kamu kurum ve kuruluşlarının adını kullanarak Suriye El-Bab’da, Hakkari’de ve çeşitli yerlerde şehit olan askerlerin aileleri için konut edindirme projesine destek sağlamak amacıyla izinsiz yardım toplandığı bilgisini alan Velimeşe Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri ile ortak çalışma yürüten Velimeşe Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, adli makamlardan alınan arama kararına istinaden Tekirdağ ve ilçelerinde izinsiz yardım toplayan Barış C. ve S.M. adlı şüphelileri Çerkezköy’deki evlerinde yakalayarak gözaltına aldı.

Şahıslarda ele geçirilen dokümanları inceleyen jandarma ekipleri, şüpheli şahısların İstanbul, Tekirdağ, Antalya, Yozgat, Mersin, Van ve Samsun illeri başta olmak üzere ülke genelinde birçok ilde şahitlere yardım adı altında çok sayıda şirketten yaklaşık 150 bin TL topladıklarını tespit etti.

Velimeşe Jandarma Karakol Komutanlığı’ndaki sorgularının ardından Çorlu Adliyesi’ne sevk edilen iki kişiden S.M. denetimli serbestlik kapsamında tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, Barış C. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Serdar Şahin


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