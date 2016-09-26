AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, Afyonkarahisar İl Teşkilatını ziyaret ederek partilileri ile bir araya geldi. AK Parti Afyonkarahisar Milletvekilleri Ali ÖZkaya, Hatice Özkal ve parti yöneticilerin ile bir toplantı gerçekleştiren Ataş, toplantının basına açık bölümünde gündeme dair açıklamalarda bulundu. Açıklamalarında önce Fetullahçı Terör Örgütü’nün gerçekleştirdiği darbe girişimine değinen Ataş, FETÖ’nün amacının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın canına kast etmek olduğunu kaydetti. Ataş açıklamasında şunları söyledi:

“Bunlar niye yapılıyor? Bu saydığım tüm girişimler ve bu girişimlerin dışında da onlarca suikast planları. Bunları kamuoyu bilmiyor ama Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı onlarca suikast planları yapıldı bu süreçler içerisinde. Gayeleri neydi? Gayeleri şuydu 2012 yılında Türkiye 2016 yılındaki Türkiye, mukayese ettiğiniz zaman mukayese götürmeyecek bir gelişme bir kalınma olmuş. Bugüne kadar höt deyince Türkiye geri adım atmış, susmuş bizden önceki iktidarlar döneminde ve AK Parti iktidarları döneminde adam gibi duruş sergileyen ‘bizden önceki yaptıklarınızı bize yapamayacaksınız, buna müsaade etmeyeceğiz’ diye bir duruş sergileyen Recep Tayyip Erdoğan’a karşı yapılmış girişimlerdir bunlar. Recep Tayyip Erdoğan bu milletin sesidir ve bu milletin nefesidir. Recep Tayyip Erdoğan mazlum milletlerin nefesidir ve sesidir. Ümmetin sesidir, nefesidir. O sesi kesmeye çalışmışlardır aslında. O sesi kesmeye çalışmışlardı aslında. O hain terör örgütü mensupları haince Marmaris’te kaldığı oteli kuşatmak suretiyle orada hayatına kast etmeye kalkışmışlardır. Onların bir hesabı vardı ama Allah’ın da bir hesabı vardı. Bugüne kadarki girişimlerinde nasıl ki onların değil Allah’ın hesabı tuttuysa o 15 Temmuz gecesinde de hamd olsun ki yine Allah’ın ve milletin hesabı tuttu. Bundan dolayı bir kez daha Allah’a hamd ediyoruz, milletimize teşekkür ediyoruz bu onurlu duruşundan dolayı. Yeniden Recep Tayyip Erdoğan’ı bu ülkeye, millete, mazlum milletlere ve ümmete bağışladıkları için Allah’a ne kadar şükretsek azdır. Şunu bilsinler ki bu hainler ne yaparlarsa yapsınlar bu milletin kalbinden Recep Tayyip Erdoğan sevgisini azla silemeyecekler ve ne yaparlarsa yapsınlar bu ülkede, ülkesini, vatanını, milletini, bayrağını seven insanların kellesini almadıkça Recep Tayyip Erdoğan’ın kellesini almaya güçleri yetmeyecektir.”

"ERDOĞAN’I ASAMADILAR, ASAMAYACAKLAR"

İkinci bir darbe girişimi gerçekleştirileceği yönünde ortaya atılan iddialara da değinen ve bunun topluma korku salmak için yapıldığını belirten Ataş, “15 Temmuz darbe gecesinde o sinsi planlarını gerçekleştiremeyen hainler, şimdi bir takım planlar kurma sureti ile bir takım dedikodular ile algı oluşturmaya çalışıyorlar toplumun üzerinde. Oluşturdukları algılardan birisi de işte önceki gün gazetelerde yazılan ‘eski bir Albay’ın ikinci bir darbe girişimi planı çok yakında’ diye haberler yayıyorlar. Arkadaşlar bu ülke kurulduğu günden bugüne geçmişten günümüze kadar bir çok badireleri atlatmış millettir. Bu ülkenin insanları başka ülkenin insanlarına benzemez. 1960 ihtilalinde Adnan Menderes’i astılar ama Tayyip Erdoğan’ı asamadılar, asamayacaklar, bu millet buna müsaade etmeyecek. Çünkü 60 ihtilalinde belki hazırlıksız yakalandılar o planlarını uygulama imkanı buldular ama bugün o planlarını Allah’ın izni ile milletin sayesinde uygulamayacaklar” diye konuştu.

"AK PARTİ ONLARIN AKILLARINA GÖRE KURULMADI"

Açıklamasında son olarak AK Parti üzerinde son zamanlarda oluşturulmaya çalışılan algıya da değinen Ataş, "Son zamanlarda AK Parti üzerinden bir takım spekülasyonlar üretilmeye çalışılıyor ‘AK Parti içerisindeki FETÖ’cüler ne zaman temizlenecek, FETÖ’cüler niye temizlenmiyor’ gibi bir takım sosyal medyada, sağda solda yazan, çizen insanlar var. AK Parti onların akıllarına göre kurulmadı. AK Partiyi kuran irade ve kuran akıl bugün AK Partiyi yönetecek iradeye sahiptir. AK Parti’nin nasıl bir yapı içerisinde yapı içerisinde yolculuğunu sürdüreceği iradeyi de kendisinde barındıracak bir yapıya sahiptir. Hiç kimse kalkıp da AK Parti’yi dışarıdan yönetmeye kalkmasın. AK Parti yapması gereken çalışmaları yapar ve yoluna devam eder. Sakın bu tür dedikodulardan etkilenmeyen bu tür dedikodulara aldırış etmeyin. Biz yapılması gereken çalışmaları hakkaniyet ölçüleri içerisinde, vicdani ölçüler içerisinde yapmaya özen gösteriyoruz. Bundan sonrada yapmaya gayret edeceğiz. Bundan kimsenin endişesi olmasın" dedi.