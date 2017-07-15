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Hainlere tek başına kafa tutan Safiye Bayat bir yıl sonra aynı yerde

15 Temmuz gecesi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde darbeci hainlere tek başına kafa tutan gazi Safiye Bayat, bir yıl sonra tekrar aynı yere gelerek duygularını anlattı.

Hainlere tek başına kafa tutan Safiye Bayat bir yıl sonra aynı yerde

15 Temmuz 2017 11:33
Hainlere tek başına kafa tutan Safiye Bayat bir yıl sonra aynı yerde - Tıkla İzle

15 Temmuz gecesi, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde hain darbecilerin karşısına tek başına durarak kafa tutan ve sonrasında yaralanan 15 Temmuz gazisi Safiye Bayat, bir yıl sonra aynı noktaya geldi. Anma programlarına katılmak için alana gelen Bayat, duygularını anlattı. Bayat, bir yıl sonra yine aynı kıyafetlerini giydi.

Sözlerine besmele ile başlayan Bayat, "Bir 15 Temmuz günündeyiz. Bir sene sonra aynı kıyafetler ile burada bulunmak çok heyecan verici. Şehitlerimizi anmak çok heyecan verici. Onlara geldiğimden beri dua ediyorum. Allah kabul etsin. Bugün 249 şehidimizin günü, bugün onları ibadet ile Kur’an ile anma ve ruhumuzu ferahlatıp onlara bunu hissettirme günü. Kanımızın aktığı yerdeyiz Allah şu an burada bizimle. Burası gerçekten kutsal bir mekandır. Gelirken geçerken dualarınızı Fatihalarınızı esirgemeyin. Biz elimizden ve yüreğimizden geleni o gece yaptık. Bizim kanımız burada. Biz bunu hissettirmek ve bu şuuru unutturmamak için uğraşıyoruz. Hasta olabiliyoruz, ayağımızın gitmediği yerler oluyor ama gitmeye gayret gösteriyoruz. Sizde Allah’a inanın teslim olun. Allah’ın izni ile bir olalım birlik olalım. Çok gururluyuz. Çünkü bizim inanmış şehitlerimiz var burada. Onlar için buradayız, dua için buradayız. Onlara kendimizi hissettirmek için buradayız" dedi. 

Doğan Can Cesur - Harun Basat - Caner Sönmez - Murat Delice


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