Hainlerin silah mühimmatları ele geçirildi

TSK'dan yapılan açıklamaya göre, Mardin Nusaybin’de, güvenlik güçleri ile bölücü terör örgütü mensubu teröristler arasında çıkan çatışmada üç terörist etkisiz hale getirilirken, teröristlerle birlikte bir adet Kalaşnikof piyade tüfeği, bir adet Dragunov keskin nişancı tüfeği, bir adet tabanca ve bir adet el telsizi ele geçirildi.

Tunceli Merkez’de, güvenlik güçleri tarafından yapılan arazi aramasında, tespit edilen sığınakta 100 kg amonyum nitrat, iki adet jeneratör, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan muhtelif malzeme ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Şırnak Uludere’de, güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında iki anti personel mayını tespit edilerek imha edildi.

Hakkari Merkez Ceylanlı köyü kırsal kesiminde, güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında bir adet el yapımı patlayıcı ve 700 m kablo tespit edilerek imha edildi.

Mardin Dargeçit’te, güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında iki adet el yapımı patlayıcı düzeneği, sekiz adet telsiz düzeneği, 20 kg amonyum nitrat ve el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan muhtelif malzeme ele geçirildi.

Bitlis Merkez’de, güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında üç adet el yapımı patlayıcı, 50 kg amonyum nitrat ve el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan muhtelif malzeme ele geçirildi.