ABD’nin Florida kıyılarına ulaşan Matthew Kasırgası, ülkeye ulaşmadan önce Haiti’de etkili oldu. Haitili yetkililer, ölü sayısının 478’e yükseldiğini ifade ederek bu rakamın artmasından endişe ediyor. Arama kurtarma ekipleri binlerce evin kullanılamaz hale geldiğini, afet bölgelerinde enkaz altında kalanlara ulaşmaya çalıştıklarını söylüyorlar. Yaklaşık 61 bin kişi acil durum sığınaklarına yerleştirildi.

Haiti’de son 50 yıldır etkili olan en güçlü kasırga olarak kayıtlara geçen Matthew Kasırgası, ABD’nin Florida kıyılarına ulaştı.

