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Haiti’de ölü sayısı 400’ü geçti

Haiti’de etkili olan Matthew Kasırgası nedeniyle, hayatını kaybedenlerin sayısı 478’i buldu.

Haitide ölü sayısı 400ü geçti

07 Ekim 2016 17:48

ABD’nin Florida kıyılarına ulaşan Matthew Kasırgası, ülkeye ulaşmadan önce Haiti’de etkili oldu. Haitili yetkililer, ölü sayısının 478’e yükseldiğini ifade ederek bu rakamın artmasından endişe ediyor. Arama kurtarma ekipleri binlerce evin kullanılamaz hale geldiğini, afet bölgelerinde enkaz altında kalanlara ulaşmaya çalıştıklarını söylüyorlar. Yaklaşık 61 bin kişi acil durum sığınaklarına yerleştirildi.
Haiti’de son 50 yıldır etkili olan en güçlü kasırga olarak kayıtlara geçen Matthew Kasırgası, ABD’nin Florida kıyılarına ulaştı.
 


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