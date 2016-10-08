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Haiti’de ölü sayısı 877’ye ulaştı

ABD’yi etkisi altına alan Matthew kasırgasının geride bıraktığı Haiti’de hayatını kaybedenlerin sayısı 877 oldu.

Haitide ölü sayısı 877ye ulaştı

08 Ekim 2016 09:16

Haiti’de yıkıma neden olan Matthew Kasırgası nedeniyle ülkedeki ölü sayısı artıyor. Yetkililer, kasırga nedeniyle 877 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Binlerce evin yıkılmasının ardından bölge halkı sığınaklara yerleştirildi. Yardım kuruluşları bölgedeki durumun kritik olduğunu ve ülkenin güneyinin kasırgadan ciddi şekilde etkilendiğini bildirdi. Kasırganın depremle kıyasla durumun son derece kritik olduğunu dile getiren yetkililer, ölü sayısının artabileceğinden endişe ediyor.

BM: “350 bin Haitili insani yardıma muhtaç”
Birleşmiş Milletler (BM), Haiti’de 350 bin kişinin insani yardıma ihtiyacı olduğunu duyurdu. Dünya Gıda Programı Haiti Direktörü Veloso bölgedeki durumun sürekli değiştiğini kaydederek, “Önümüzdeki birkaç gün içinde kasırganın etkisini ve ölü sayısını net bir şekilde görebileceğiz” dedi. 

Etiketler: ABD, Birleşmiş Milletler, Matthew Kasırgası


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