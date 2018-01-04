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Hakan Atilla kararına bir tepki de Bakan Özlü’den geldi

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, “ABD’de görülen dava; şirazesinden çıkmış bir davadır. Süreç baştan sona normal bir hukuk davasına değil, anormal bir siyasi davaya dönüştürülmüştür. Mahkeme ve jüri tamamen tiyatrodur” dedi.

Hakan Atilla kararına bir tepki de Bakan Özlüden geldi

04 Ocak 2018 15:14

New York’ta görülen Mehmet Hakan Atilla davasında jüri üyelerinin 6 suçlamanın 5’inde Atilla’yı suçlu bulmasına bir tepki de Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü’den geldi. Bakan Özlü, resmi Twitter adresinden konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “ABD’de görülen davanın sıradan bir dava olmadığı, Türkiye’ye karşı siyasi ve ekonomik bir baskı aracı olarak kullanıldığı yönünde ciddi ve derin şüphelerimiz vardı. Şüphelerimizde haklı çıktık. ABD’de görülen dava; şirazesinden çıkmış bir davadır. Süreç baştan sona normal bir hukuk davasına değil, anormal bir siyasi davaya dönüştürülmüştür. Mahkeme ve jüri tamamen tiyatrodur. Sözde deliller, tanıklar, ifadeler Hepsi bu tiyatronun fonudur. Hukukun; siyasi bir silah olarak kullanıldığı, bu davanın tüm safhalarında ortaya çıkmıştır. Türkiye, ne darbe girişimiyle, ne ekonomik silahlarla, ne hukuk kılığına sokulmuş kumpaslarla dize getirebilecek bir ülke değildir” ifadelerini kullandı.  

İlker Turak

Etiketler: faruk özlü, Hakan Atilla

 

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