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Hakan Atilla’ya 32 ay hapis cezası

ABD Mahkemesi Hakan Atilla hakkında 32 ay hapis cezası verdi. Atilla’nın hapiste geçirdiği 14 ay da 32 aylık cezadan düşülecek.

Hakan Atillaya 32 ay hapis cezası

16 Mayıs 2018 20:12

Amerika’nın New York şehrinde devam eden Mehmet Hakan Atilla davası bugün karara bağlandı. Mahkemede İran’a karşı uygulanan ambargoyu delmekle ilgili olarak jüri tarafından suçlu bulunan Hakan Atilla, daha önce hapiste geçirdiği süre göz önünde bulundurularak Hakim Richard M. Berman tarafından 32 ay hapse mahkum edildi. Kararın açıklanması sırasında Berman, Atilla’nın suçsuz olmadığını olaylar da savcılığın bahsettiği gibi “mimar” statüsünde de olmadığını belirterek Atilla’nın “isteksiz bir iştirakçi” ve “emirleri takip eden kişi” olduğunu belirtti. 

Savcılık makamının Atilla’yı Halk Bankası’nı kullanarak İran’a ait milyarlarca ABD dolarını aklama konusunda planlayıcı olarak gösterme çabasına karşın, dava boyunca Atilla’nın avukatları da özellikle tanık olarak davada bulunan Rezza Zarrab’ın ve davada yer alan diğer 7 ismin suçlarına göre Atilla’nın sadece görevini yapan biri olarak, bahsi geçen suçlamalarda çok küçük bir katkısı olduğunu belirtmişti. Savcılık Atilla’nın 15 yıldan az olmamak kaydıyla 20 yıla mahkum edilmesini talep etmişti.  

Aydın Tuna Palabıyıkoğlu

 

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