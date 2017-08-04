Hakan Aysev sanat akademisi açtı

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, opera sanatçısı tenor Hakan Aysev’i, Şirinyalı Mahallesi’nde açtığı sanat akademisinde ziyaret etti.

Aysev’e ‘hayırlı olsun’ dileğinde bulunan ve başarılar dileyen Başkan Uysal, Muratpaşa’da operadan tiyatroya sanatın farklı dallarının yaşamın bir parçası haline gelmesi için çalıştıklarını söyledi. Bu amaçla sanat kursları açtıklarını, Meltem Mahallesi’nde site sakinlerinin kurdukları korolar, tiyatro toplulukları için eski pazar alanını cep sahne olarak yeniden düzenlediklerini anlatan Başkan Uysal, Muratpaşa sakinlerini nitelikli sanat eserleriyle buluşturacak Çok Amaçlı Gösteri Merkezi’nin temelinin de atıldığını söyledi.

Merkezin 17 milyon 849 bin TL yatırım maliyeti bulunduğunu kaydeden Başkan Uysal, opera ve tiyatronun birlikte kullanabileceği merkezin 658 seyirci kapasiteli salonlara sahip olacağını aktardı.

Ziyareti dolayısıyla Başkan Uysal’a teşekkür eden Aysev, Antalya’nın kültürel altyapısına çok güvendiğim bir şehir olduğunu belirterek, “Doğru şey sunulduğunda Antalya seyircisinin her zaman çok ilgiyle sanat aktivitelerini takip ettiğini gözlemlemişimdir, bu da bana akademinin açılması noktasında enerji ve cesaret verdi” dedi.