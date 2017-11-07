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Hakan Çalhanoğlu: '4 ay cezadan sonra toparlanmam uzun sürdü'

A Milli Takım ve Milan’ın yıldız ismi Hakan Çalhanoğlu, "4 ay cezanın ardından kendimi toparlayabildim ve Milan’a transferim gerçekleşti. Alışmak ve takıma adapte olmak kolay değildi. Yavaş yavaş toparlamaya çalışıyorum" dedi. 23 yaşındaki futbolcu, A Milli Takım'ın gençleştiğini belirterek, ilk turnuvada başarılı olmayı diledi.

Hakan Çalhanoğlu: 4 ay cezadan sonra toparlanmam uzun sürdü

07 Kasım 2017 14:58

A Milli Takım ve Milan’ın yıldız ismi Hakan Çalhanoğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Dünya Kupası’na katılamadıkları için üzgün olduğunu söyleyen Çalhanoğlu, “Önümüzdeki turnuvalara bakacağız. 2 hazırlık maçımız var. Hocamız iyi analiz yapıyor. Bu maçları kazanmak istiyoruz, kendimizi geliştirmeliyiz. Çok genç oyuncularımız var. İnşallah bu 2 maçta takım olarak iyi oynayıp hatlarımızı ve doğrularımızı görürüz. Önümüzdeki turnuvalar için çok önemli olacak bunlar. Bu 2 maçı kazanmak istiyoruz” dedi.

"Toparlanmak kolay olmadı"

Kendisi için 4 aylık cezanın ardından toparlamanın kolay olmadığını söyleyen başarılı futbolcu, “4 ay cezanın ardından kendimi toparlayabildim ve Milan’a transferim gerçekleşti. Dile alışmak ve takıma adapte olmak kolay değildi. Yavaş yavaş toparlamaya çalışıyorum. Takım arkadaşlarım ve hoca çok yardımcı oluyor. İtalya’da kendimi iyi hissediyorum. Güzel bir şehirdeyim. Taraftarlarımız çok iyi. Benim için en önemlisi kendimi geliştirip büyük oyuncu olmak. Adapte olmak için çok çalışıyorum. Umarım iyi maçlar çıkarıp kendimi oraya adapte ederim” açıklamasını yaptı.

“Önümüzdeki ilk turnuvaya iyi başlamak istiyoruz”

Milan’da forma giymenin kolay olmadığını söyleyen Çalhanoğlu, “10 numarayı aldığım için herkesin gözü üzerimde. Ligdeki ilk golümü attığım için çok mutluyum. Biraz uzun sürdü ama 4 aydan sonra bazı şeyler çok kolay olmuyor. Fizik olarak herkesin daha gerisindeydim. Kendimi şu anda çok iyi hissediyorum. Çok çalıştım ve çaba gösterdim. Bu gol de beni motive etti. İnşallah önümüzdeki günler ve aylarda daha iyi oynayıp daha çok gol atarım” diye konuştu.

"Genç oyuncular var"

A Milli Takım’ın gençleştiğini de sözlerine ekleyen başarılı oyuncu, “Takıma baktığımız zaman çok genç oyuncular var. Tecrübe olarak ben, Oğuzhan, Cenk gibi isimler de var. Biz Arda abilerden, Burak abilerden gördüklerimizi gençlere yansıtmak istiyoruz. Onlar bu zamana kadar bize çok yardımcı oldu. Elimizden geleni yapacağız. Çok çalışıp fiziksel olarak güçlü olmalıyız. Milli takımlarda en çok fizik gücü kuvvetli takımlar öne çıkıyor. Çok genç, istekli ve arzuluyuz. Bunu antrenmanlarda görüyorum. Çok yetenekli oyuncularımız var ama sadece yetenek yetmiyor, çok çalışmak gerekiyor. Bu aylarda iyi hazırlanıp turnuvaya iyi başlamak istiyoruz” diyerek sözlerini tamamladı. 

Bozhan Memiş - Uygar Aydın
 

Etiketler: Hakan Çalhanoğlu

 

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