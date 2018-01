Hakan Çalhanoğlu: 'Galatasaray ve Fenerbahçe'den teklif almadım'

Bu sezon başında Bayer Leverkusen’den İtalyan ekibi Milan’a transfer olan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, TRT Spor’a açıklamalarda bulundu. Kendisinin yetişmesine katkıda bulunan Alman takımlarına teşekkür eden başarılı futbolcu, “Onların sayesinde ben buradayım. Onlardan aldım bütün bu disiplinleri ve futbol hayatımdaki en önemli şeyleri hep onlardan aldığım için teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

“Serie A ile Bundesliga arasındaki fark çok”

Serie A ile Bundesliga arasındaki çok büyük fark olduğunu belirten Çalhanoğlu, “İtalya ligi biraz daha tecrübeli, daha çok kompakt halinde oynayan takımlar var. Bu nedenle daha zor. Alan fazla bulamıyoruz. Bundesliga daha çok hücum. Daha çok heyecan olan bir lig. Ama sonuçta ikisi de güzel bir lig” diye konuştu.

“Milan’da günler şimdi daha güzel geçiyor”

İtalya’daki ilk zamanlarında zorlandığını ifade eden milli futbolcu, “Milan’da günler şimdi daha da güzel geçiyor. İlk başlarda biraz zordu. Kimseyle anlaşamıyordum dilden dolayı. Ama şu an İtalyancamı çok geliştirdim. Hatta herkesle konuşabiliyorum. Hiç de zorlanmıyorum. Kendimi çok iyi hissediyorum. Takım arkadaşlarımla, hocamla, teknik heyetle çok iyi anlaşıyorum. Milano’daki hayatım da çok güzel” dedi.

“Gattuso, çok hırslı ve istekli”

Montella’nın çalışma yönteminin Gattuso’dan farklı olduğunu belirten yıldız futbolcu, “Şimdiki hocamız, daha çok çalışıyor, hem mental olarak bize yaklaşıyor. Çok hırslı, çok istekli. Bunu antrenmanlarda da görüyoruz. Sahaya çıktığımızda bizden yüzde 100 oynamamızı istiyor” açıklamasını yaptı.

“Bir hoca, oyuncusuyla konuştuğunda o kişi daha çok güven kazanıyor’

Gattuso’nun kendisini istemediğine dair basında yer alan haberlerin hatırlatılması üzerine Çalhanoğlu, şu yanıtı verdi:

“Hoca, ilk geldiğinde benimle konuştu ve ‘Hakan, senin bir tek sorunun var. Fiziksel olarak değil. Sadece oynadığından senin kafan serbest olmalı. Ben seninle çok çalışacağım’ dedi. Baya da çalıştı. Bana o güveni verdi. Benimle çok konuştu. Bir hoca, oyuncusuyla konuştuğunda o kişi daha çok güven kazanıyor. O güveni hissettim ve antrenmanlarda kendimi gösterdim, yedek olduğum sonradan girdiğim maçlarda kendimi ispatladım. Ve çok şükür onun sayesinde buralara kadar geldim. Böyle iyi oynuyorum. Fiziksel olarak da çok güçlüyüm. Koşmayı seven ve mücadele etmeyi seven bir oyuncuyum. Her şey onun sayesinde çünkü o bana güveni verdi. Ona teşekkür etmek istiyorum.”

“Milan’da başlarda biraz zamana ihtiyacımız oldu”

Milan’ın sezonun dev transferlerle şampiyonluk ümidiyle girdiğini ancak ilk yarıyı istediği gibi tamamlayamadığı anımsatılan yıldız futbolcu, “Açıkçası neden böyle olduğunu kimse bilmiyor. Sonuçta çok iyi bir takımız. Ekip olarak çok iyiyiz. Biraz zamana ihtiyacımız oldu demek ki Ama şimdiki maçlarda çok iyi performans gösteriyoruz. Takım halinde artık çıkıyoruz sahaya. Önümüzdeki maçlar çok önemli. Tabi ki, her maçtan 3 puan almak istiyoruz. İnşallah bu oynadığımız maçlarda böyle seri galibiyetler alırız. Şampiyonlar Ligi tabi ki zor. Bunu herkes biliyor. Ama hiçbir zaman pes etmemek lazım. Hedefe ulaşmak için çaba göstermeliyiz. Böyle devam edersek belki şansımız olabilir” ifadelerini kullandı.

“Milan’da oynamak gurur verici”

Dünyanın en önemli yıldız isimlerinin Milan’dan geçtiğini bu nedenle giydiği formanın öneminin farkında olduğunu vurgulayan Çalhanoğlu, “Ben burada kendimi çok iyi hissediyorum. Çok büyük oyuncular buradan gelip geçti. Benim için burada oynamak çok büyük gurur verici bir şey. İnşallah uzun yıllar burada kalıcı olurum. Çok uzun vadeli düşünüyorum çünkü, Milan’da oynamak gerçekten çok gurur verici. Tarih yazan bir takım. Şimdiki hocamızla beraber çalışmak benim için ayrı gurur. Sonuçta buranın oyuncusu. Yıllarca bu forma için ter döktü. Ben de onlar gibi olmak istiyorum” diye aktardı.

“Galatasaray ve Fenerbahçe’dan bana gelen resmi bir teklif gelmedi”

Türkiye’den transfer teklifi alıp, almamasının sorulması üzerine yıldız futbolcu, “Açıkçası o haber nasıl çıktı halen şaşırıyorum, anlamadım da Tabi ki ilgi gösterilmesi çok güzel insan seviniyor ama hiçbir teklif gelmedi. Hem Galatasaray’dan hem de Fenerbahçe’dan bana gelen resmi bir teklif gelmedi. Sonuçta, ben Milan’da oynuyorum buraya yeni gelmişim. Burada kendimi ispatlamam lazım. Ben burada kendimi çok mutlu hissediyorum” diye cevap verdi.

“Dünya Kupası’na katılamamanın üzüntüsünü yaşıyoruz”

Milli takımla Rusya’da düzenlenecek Dünya Kupası’na katılamamalarının üzüntüsünü hala yaşadıklarını söyleyen Çalhanoğlu, “Ama önümüzdeki turnuvalara bakmalıyız. İnşallah, 2020’deki turnuvada Türkiye de olur. Bunu çok istiyoruz. Dediğim gibi; zamanımız var. İyi çalışacağız hocamızla beraber. Ekip de çok genç. Kaliteli oyuncularımız var. Ama halen Dünya Kupası’na katılamamanın üzüntüsü var. Önümüzdeki turnuvalara bakacağız” dedi.