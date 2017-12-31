Hakan Çavuşoğlu 2002 yılı ile yeni asgari ücreti kıyasladı

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, AK Parti Bursa İl Başkanlığı’nda Hak-İş Sendikası’nı kabul etti. Burada asgari ücretle ilgili konuşan Çavuşoğlu, “Asgari ücret bin 603 olarak tespit ve tayin edilmiştir. 3 kişilik evli bir ailede bu rakam bin 709 liraya çıkıyor. Bu rakam yüzde 14’lük artış oranına tevekkül ediyor. Geçen yıl enflasyon rakamlarının üzerindedir. Türkiye’nin büyümesiyle beraber bu rakamlar ileriki yıllarda yükselecektir. Bizim siyasetimizin bakış açısı, hizmet, millet odaklıdır. 2002 yılında asgari ücret 284 lira iken dolar karşılığı 114 dolarmış.

Bugün asgari ücret bin 603 lira dolar karşılığı 422 dolar. 114 dolardan, 422 dolara yükseltmişiz. 2002 yılında 184 liralık asgari ücretle 575 litre süt alınıyormuş. Bugünkü asgari ücretle bin 324 litre süt alıyoruz. 2002 yılında 20.6 kilogram et alınıyormuş. Bugün ise 51,7 kilo et alınıyor. 2002 yılında 146 litre mazot alabiliyormuş. Mazot o zaman 1,26 lira iken, bugün 5,30 lira. Bugünkü asgari ücretle 318 litre alınıyor. Daha fazla geziliyor. Yollar da güzel” diye konuştu.

Ahmet Faruk Çabuk

