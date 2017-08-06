Hakan Çavuşoğlu: 'Afrika kıtası ile ticaret hacmimiz 20 milyar doları aştı'

Bursa’da Yurtdışı Topluluklar Birliği öğrencileri ile yemekte Afrikalı öğrencilerle bir araya gelen Çavuşoğlu, “Uluslararası öğrenciler konusunda uzun yıllara dayanan tecrübesi olan Türkiye bilhassa son yıllarda uluslararası eğitimin cazibe durakları olma yolunda önemli mesafeler kat etmiştir. Halihazırda Türkiye'nin neredeyse bütün ülkelerden gelen 16 bin uluslararası öğrenciye ev sahipliği yaptığı ve bunların burslu olmak suretiyle burada eğitildiklerini bilmenizi isterim. Türkiye'nin uluslararası öğrencilere yönelik eğitim anlayışı bilgi ve beceri kazandırmaya yönelik sıradan bir eğitim anlayışını içermemektedir şayet eğitim kişisel hayatımızda önümüze çıkan sorunları çözmenin bir aracı ise uluslararası eğitimde tüm ülkelerin karşı karşıya oldukları sorunların çözümü konusunda önemli bir yol haritası olacaktır” dedi.

Farklı tarih ve kültürlerden gelen birikimlerimizi eğitim yoluyla birbirimizle paylaşabileceğimiz ölçüde daha çok bütünün değişebileceğini ifade eden Çavuşoğlu, “Bu sayede dünyamızın gidişatına dair daha önemli rol alabiliriz. Afrika kıtası Türkiye'nin ve Türk halkının aşina olmadığı bir yer kesinlikle değildir. Afrika kıtası bazılarının nitelendirdiği gibi bizim için karanlık bir kıta da değildir. Düşününüz ki Afrika'da bir ülkede yaşamakta olan bir insanın dramı için Türkiye'nin en ücra köşelerinden bile yardım ve destek gönderilebilmektedir. Her şeyden önce Afrika ile aramızda çok öncelere dayanan ve izlerini bugün bile gördüğümüz tarihi ilişkilerimiz mevcuttur. Günümüz şartlarının sağladığı imkanlar ise Türkiye ve Afrika ülkeleri arasındaki modern ilişkileri bugüne dek hiç olmadığı kadar arttırmıştır. Şu anda Afrika ile eğitimden sağlığa, kültürden, spora, diplomasiden, alt yapı yatırımlarına kadar geniş bir yelpazede ilişkilerimiz dünkünden daha iyi seviyededir. Halihazırda şahitlik ettiği üzere son 15 yılda her alanda ciddi bir ivme ve gelişme kazanan Türkiye ve Afrika ilişkileri sizlerin sayesinde derinleşmeye ve kökleşmeye devam edecektir” şeklinde konuştu.

"Afrika ile ticaret hacmimiz beş buçuk milyardan 20 milyar doları aşmıştır"

Hükümetin başlattığı Afrika açılımı ile karşılıklı üst düzey ziyaretlerin arttığını belirten Çavuşoğlu, "Başta eğitim teknoloji transferi vize muafiyeti siber güvenlik askeri işbirliği gibi pek çok farklı alanda Türkiye ile Afrika ülkeleri arasında 200'ü aşkın işbirliği anlaşmaları ve protokolleri imzalanmıştır. 2009 yılı itibariyle 12 olan Afrika'daki büyükelçi sayımız bugün 39’a yükselmiştir. TİKA ve Türk Hava Yolları gibi kurumlarımız Afrika'da açtığı temsilciliklerle bölgede büyük bir artış göstermiştir. Bu adımlarımızın Afrika ülkelerince bırakılmadığının ispatı olarak vurgulamak gerekir ki 2008 yılında sadece 10 Afrika ülkesinin Türkiye'de büyükelçiliği bulunurken bugün bu sayı 32’dir. Afrika kıtası ile ticaret hacmimiz 2003 yılında beş buçuk milyar dolarken bugün 20 milyar doları aşmıştır ve yukarıya doğru ivme kazanmıştır. Egemen ve eşit devletler olarak aramızdaki ilişkilerin her alanda tam bir ortaklığa evrilmesi tarihten gelen herhangi bir yüz kızartıcı engelimizin olmaması bizler için büyük bir şanstır. Günümüzde Afrika ülkeleri çok hatalı bir şekilde birçok olumsuzlukla birlikte anılmaktadır ama bu bizim için böyle değildir. Halbuki doğal kaynaklar, insan kaynağı bakımından eşsiz fırsatlara sahip genç nüfusu fazla bir kıta olan Afrika'nın bilhassa uluslararası sorunların çözümünde çok büyük katkısı olacağına inanıyor ve düşünüyoruz. Afrika'nın kendi sorunlarını ve kendi çözümlerini geliştirmesinin en büyük destekçisi olan Türkiye bu anlayışını tüm uluslararası platformda yerine getirmeye çalışmaktadır" diye konuştu.

Burak Türker

