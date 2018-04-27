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Hakan Dede: 'Beşiktaş, biraz daha sağduyulu karar almalıydı'

TGRT Haber Spor Müdürü Hakan Dede, Beşiktaş’ın Fenerbahçe derbisine çıkmama kararı ile ilgili, “Federasyon karar almış ama Beşiktaş’ın biraz daha sağduyulu olmasını beklerdim” dedi.

Hakan Dede: Beşiktaş, biraz daha sağduyulu karar almalıydı

27 Nisan 2018 16:55
Hakan Dede: 'Beşiktaş, biraz daha sağduyulu karar almalıydı' - Tıkla İzle

TGRT Haber Spor Müdürü Hakan Dede, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Finali’ndeki olaylı Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi sonrasında Türkiye Futbol Federasyonu’nun aldığı karar ve Beşiktaş’ın maça çıkmama kararını İHA muhabirine değerlendirdi. Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında yaşanan ve yarım kalan derbiyi skandal olarak nitelendiren Dede, “Türk futbolunda kara bir gece yaşandı. Bunun akabinde TFF bir karar verdi. Bu karara saygı durmak gerekiyor. İki takımda yaptığı açıklamada raporlara değendi ama iki takımın açıklamaları çelişkiliydi. Herkes kendini haklı çıkarmaya çalışıyor. Federasyon barış içinde çözmek için, yaklaşan seçim öncesinde herhangi bir karışıklık olmaması için 57. dakikadan oynanmasına karar verdi. İki tarafı da memnun edemedi. Sonucunda Beşiktaş, divan kurulundan bir tavsiye aldı ve bu kararı uydu. Bence Beşiktaş bu işi güzellikle çözebilir, çıkıp oynayabilirdi. Beşiktaş camiasının kararına herkes saygı duymalı. Dolayısıyla alacağı cezaya katlanacak. Bunları düşünmüşlerdir” diye konuştu. 

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“Beşiktaş’ın biraz daha sağduyulu olmasını beklerdim” 

Beşiktaş’ın maça çıkmamasından dolayı maddi kaybının olacağını belirten Hakan Dede, “Beşiktaş Fenerbahçe derbisinde de hükmen mağlup sayılacak. Bundan sonra kamuoyunun Beşiktaş’a bakışı da farklı olacaktır. Beşiktaş taraftarları, seneye Türkiye Kupası’nda Beşiktaş’ı izleyemeyecek. Türk futbolu ve yayıncı kuruluş için üzücü bir olay. Federasyon karar almış ama Beşiktaş’ın biraz daha sağduyulu olmasını beklerdim” şeklinde konuştu.

“Beşiktaş Camiası kenetlenmiş durumda” 

Yaşanan olayların Beşiktaş’ın hafta sonu oynayacağı Galatasaray derbisine olumlu yansıyacağını söyleyen Hakan Dede, “Beşiktaş kenetlenmiş durumda. Dün de Serdar Bilgili ile Fikret Orman bir araya geldi. Uzun süredir konuşmuyorlardı. Camianın kenetlendiği gözleniyor. Derbide çok farklı Beşiktaş izleyeceğimizi düşünüyorum” ifadelerini kullandı.  

Oğuzhan Ort - Uygar Aydın

Etiketler: hakan dede

 

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