Hakan Hatipoğlu tozu dumana kattı

Hakan Hatipoğlu, Marmaris'te adrenalin dolu anlar yaşadı. Ünlü sunucu, dünyanın en prestijli motor sporları organizasyonlarından biri olan Dünya Ralli Şampiyonası'nın Marmaris ayağından önce Red Bull sporcusu Yağız Avcı'ya co-pilotluk yaptı. Türkiye'nin en iyi ralli pilotlarından biri olan Yağız Avcı'nın kullandığı araca binen Hatipoğlu, saatte 220 km hıza ulaşabilen ralli otomobili ile tozu dumana kattı.

Dünyanın en hızlı ve en cesur pilotlarının yarıştığı Dünya Ralli Şampiyonası 8 yıl aranın ardından Türkiye'ye döndü ve motor sporları tutkunlarına unutulmaz anlar yaşattı.