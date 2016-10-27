Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası 3. tur eleme maçında sahasında Bucaspor'u 1-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kayserispor Teknik Direktörü Hakan Kutlu, maçı değerlendirdi. Kutlu, "Kazasız ve belasız atlattığımız bir maç oldu. Bu tip kupa maçları her türlü sonuca açık maçlar. Alt lig takımları üst lig takımlarını eleyebiliyor. Hem bugün hem de geçen turda elenen Süper Lig takımları oldu. Forma şansı bulamayan futbolcularla ağırlıklı kadroyla mücadele ettik. Skoru biraz daha açabilirdik ama söylediğim gibi sürprize açık maçlar. Bucaspor da alt ligde olmasına rağmen tecrübeli isimlerden kurulu bir takım. Şükürler olsun turu atladık" ifadelerini kullandı.

Kutlu ayrıca, hedeflerinin lig olduğunu söyleyerek, bu maçı sakatlık almadan atlattıkları için sevindiklerini kaydetti.

Ali Göç