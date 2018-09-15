Hakan Kutlu: ”İstediğimiz Adana Demirspor'u sahada göstereceğiz”

Spor Toto 1. Lig'in 5. haftasında Adana Demirspor sahasında Hatayspor'u 3-0 mağlup etti. Maç sonrasından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Adana Demirspor Teknik Direktör Hakan Kutlu, "Maçın geneline baktığımız zaman oyun içinde bazı dönemler sıkıntılar yaşadığımız oldu. Özellikle penaltıyı kaçırdıktan sonra, oyuncuların moral motivasyonunda düşüklük yaşandı. Burada kalecimiz Çağlar çok önemli bir pozisyon çıkartarak takımı oyunda tuttu. İkinci golü yakaladıktan sonra gerçek görmek isteğimiz öz güveni yakalamış, sahada oynatmak istediğimiz futbol oynayan futbolcular vardı. Bu camia şampiyon için iyi oyunculardan kurulmuş bir takım. Bu takıma bizlere güvensinler. Bugün tribünde olduğu gibi bizi desteklensinler. Bu takım maç kazanır maç kaybeder ama mücadeleyi bırakmaz. Bugün oyunu kötü oynadığımız dönemlerde bile inanılmaz mücadele ettiler. Zaten takımın ayakta kalmasında sebep buydu. Karşımızda çok önemli bir takım vardı. Geçen sene toplamda 15 gol yemiş bir takım çok iyi defans yapan hızlı kontrataklara çıkan bir takım bir maçta 3 gol bir de penaltı kaçırdık bu bizim çok iyiydi. İki maçtır kendi sahamızda oynadığımız maçlarda kazanamamanın vermiş olduğu gerginlik vardı. Bundan sonra yavaş yavaş istediğimiz Adana Demirspor'u sahada göstereceğiz” sözleriyle toplantıyı sonlandırdı" ifadelerini kullandı.

Süleyman Cenk İdaye