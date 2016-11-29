Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası grup eleme maçlarında sahasında ağırladığı Boluspor'u 3-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kayserispor Teknik Direktörü Hakan Kutlu, maçı değerlendirdi. Kutlu, "Boluspor gerçekten genç ve başarılı bir ekip. Bir alt ligde olmalarına rağmen kupada da mücadelelerini sürdürüyorlar. Kendi liglerinde de oldukça iyi gidiyorlar. Biz de kupaya önem veriyoruz, bizim için kupa maçları çok değerli. Bu gruptan çıkmak istiyoruz. Bu tip maçlarda ligde oynatmadığımız oyunculara şans verme imkanımız oluyor. Bugün gerçekten iyi bir oyun ortaya koyduk ve 3-0 gibi net bir skorla kazandık. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Bu maçı burada bırakıp ligde Trabzonspor ile oynayacağım maça konsantre olacağız" ifadelerini kullandı.

Ali Göç