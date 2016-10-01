Ligin 6. haftasında Kayserispor, deplasmanda Kasımpaşa’ya 3-1’lik skorla mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında sarı-kırmızılı takımın Teknik Direktörü Hakan Kutlu açıklamalarda bulundu.

Genç çalıştırıcı, “Maçı iki bölüme ayırmak gerekir. 11-11 oynanan bölüm ve bir de eksik kaldığımız andan sonraki bölüm. 11 kişiyken her şeyi yansıtan bir takım vardı sahada. Skor üstünlüğümüzde vardı. Girdiğimiz pozisyonlar vardı. Samba Sow’un anlamsız atılması sinir bozucuydu. Ardından 3 gol yedik ama maçın büyük bölümünde hakemle alakalı sıkıntılı bir maçtı. Maç içinde birçok kırmızı kartı vardı Pavelka’nın ama göstermedi hakem. Kemal hoca hakemin atacağını gördü ve daha sonra oyundan çıkardı. Samba Sow topa müdahale etti, rakibin üzerine düştü. Hakem yanıldı diyemem, öyle bir pozisyonda yanılmak mümkün değil. Merkez Hakem Kurulu’na (MHK) rica ediyorum, bizi bu kırmızı kart hakkında bilgilendirsinler. Bu kırmızı kart pozisyonu hakkında bilgi sahibi olmak istiyoruz. MHK Başkanı bunu bir kuruluşta ya da yayıncı kuruluşta değerlendirirse bilgi sahibi olalım. Bir takımın bir şehrin kaderiyle bu kadar oynanmaz” ifadelerini kullandı.

Doğan Gündoğdu - Oğuzhan Ort